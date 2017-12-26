نقل وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لذوي الشيخ الجيراني، الذي تم اختطافه من الجماعات الإرهابية، قبل عام وقتله وإخفاء جثته.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها سموه لأبناء وذوي الشيخ محمد الجيراني في القطيف اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن الدولة لن تسمح لأي متطرف، أياً كان، بزعزعة النسيج الاجتماعي لأبناء الوطن، ومشددا في الوقت نفسه على أن الإرهابيين القتلة سوف ينالون جزاءهم العادل.
وكانت الجهات الأمنية قد عثرت على جثمان الشيخ الجيراني مدفوناً في موقع مداهمة أمنية في بلدة العوامية الأسبوع الماضي، والتي قُتل فيها أحد المطلوبين الأمنيين ضمن قائمة 23 بالقطيف ويُدعى سلمان الفرج.وفق “أخبار 24”.
سمو #وزير_الداخلية ينقل تعازي القيادة لأبناء وذوي الشيخ محمد الجيراني.#قناة_السعوديةpic.twitter.com/jIqZpWLvkC
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٧
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