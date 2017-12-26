تعدّى مجهولون على كاميرات نظام رصد المخالفات المرورية “ساهر”، وقاموا باقتلاعها من صندوقها الحديدي، وذلك بطريق الساحل القديم (مكة الليث).
وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد سالكي طريق الساحل القديم، اليوم الثلاثاء، وجود صندوق ساهر على جانب الطريق بدون الكاميرا الخاصة به، مشيراً إلى أن مجهولين اقتلعوها، في تحدٍ صارخ لأنظمة المرور.
ولم يكتفِ الأشخاص الذين يقفون وراء ذلك باقتلاع الكاميرات، بل تعمدوا طمس كاميرات أخرى باستخدام البوية.
ويُعتبر هذا الاعتداء على كاميرات ساهر هو الثاني الذي يشهده نفس الطريق خلال أقل من شهرين، حيث سبق أن قام مجهولون بتغيير اتجاه الكاميرات بعيداً عن الطريق وطمس بعضها.
وفق “أخبار 24”.
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