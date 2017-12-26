ضمن البرامج التي ينفذها مشروع الملك عبدا لله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) من خلال شريكه المنفذ للمشروع: شركة تطوير للخدمات التعليمية نظمت وحدة تطوير المدارس -بنات – ملتقى بعنوان (أفكار قابلة للانتشار) وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 / 4 / 1439هـ بمقر الثانوية الثانية بمحافظة الدلم ، وبرعاية من مساعد مديرالتعليم للشؤون التعليمية – بنات – الأستاذة سماح بنت مبارك آل ذيبان وحضور مديرة مكتب تعليم الدلم أ. هياء العليوي ورئيستا الإشراف التربوي بتعليم الخرج والدلم أ. هدى العتيبي وأ. وفاء الدهمش ومديرة وحدة تطوير المدارس –بنات- المكلفة أ. فاطمة الشهري ومساعدة مدير شؤون المعلمات بالخرج أ. ليلى الشهراني والمستشار التعليمي والمشرف العام لمكتب الشؤون التعليمية أ. أحلام الحقباني ومشرفة أمانة التعليم أ. نورة الحربي ومديرة قسم تطوير مهارات التربويين د. سارة الحقباني ، وقائدات ومعلمات مدارس تطوير بالخرج والدلم .
بدأت فعاليات الملتقى بآيات من الذكر الحكيم تلتها المعلمة عفاف التويم ، عقب ذلك كلمة قائدة المدرسة أ. أسماء السماري رحبت فيها بجميع الحاضرات وتحدثت فيها عن أهداف الملتقى ، ثم ورقة عمل قدمتها مديرة وحدة تطوير المدارس أ. فاطمة الشهري تناولت فيها مجتمعات التعلم المهنية كمفهوم رئيسي يقوم علية البرنامج الوطني لتطوير المدارس والعوامل التي تكفل نجاحها في المجتمعات التعليمية والتربوية ، فكلمة مديرة مكتب تعليم الدلم أ. هياء العليوي تحدثت فيها أهداف الملتقى ودور مدارس تطوير وعن المجتمعات المهنية .
ثم توالت فقرات الملتقى ومن خلالها تم عرض نبذة تعريفية عن مشروع الملك عبدالله للتطوير والخطة التشغيلية المنفذة في المدرسة قامت بعرضها أ. منيرة الجليفي ، كما تم عرض المشاركات من مشاريع تطويرية ومبادرات وهي : مشروع “كيف أصنع تميزي” مع أ. شيخة المحسن و مشروع ” التدريب حياة” مع أ. نورة آل طالب ، مشروع ” التفوق دربي ” وأ. خلود آل طالب ، مشروع القراءة العالمية ونماذج تطبيق المشاريع قامت بعرضه أ. حنان التميمي ومشروع ” زهرة الضرب” مع أ. عزيزة العمير. وورقة عمل بعنوان ( لغتنا الخالدة ) قدمتها مشرفة شؤون المعلمات بالدلم أ. دلال آل طالب .
وتخلل عرض الفقرات إهداء من الدكتور عبد الرحمن العشماوي بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية ورسالة موجهه لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي .
ختاماّ شكرت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية –بنات- أ. سماح بنت مبارك آل ذيبان جميع من حضر هذا الملتقى ووحدة تطوير المدارس –بنات- بالخرج وقائدة المدرسة الثانوية الثانية بالدلم وجميع منسوباتها المنفذة والمعدة للبرنامج على جهودهم المبذولة ، كما أثنت على ما رأته من مشاركات لمدارس تطوير من مشاريع ومبادرات بتقديم شهادات الشكر لجميع المشاركات في هذا الملتقى .
في نهاية الملتقى قامت جميع الحاضرات بجولة على جميع أركان المعرض المصاحب لهذه الفعالية ..
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