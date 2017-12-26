قدم مدير التعليم د. عبدالرحمن العبدالجبار شكره وتقديره لمدير المستودعات بالإدارة أ. صالح المطيويع للإنتهاء من فرز وتوزيع مخصصات المدارس للمقررات الدراسيه للفصل الدراسي الثاني ١٤٣٩هـ لجميع المراحل (بنين _بنات).
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
- 26/12/2017 31.2 مليار ريال واردات المملكة من الهواتف في عامين
- 26/12/2017 احذر من الإفراط في تناول «البصل»
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
بيعة الحب واللحمة الوطنية
د.هلال العسكر3829 0
كيف تقوي ذاكرتك باستخدام تقنية اكاتام ؟
سعد الفريخ4704 0
ديربي المنصة
سطام الدويس5565 0
الهندسة الاجتماعية
عبد المحسن المحسن8932 0
المسؤولية …!
د.هلال العسكر9590 0
الظلم
منال عبدالعزيز العريني9933 0
العبدالجبار يقدم الشكر والتقدير للمطيويع
لا يوجد وسوم
0 1659
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884964689.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج