كأول عقد شراكة بين نادي رياضي بالمملكة ومكتب للدعوة ، أبرم نادي الشعلة الرياضي بمحافظة الخرج ومكتب الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالخرج عقد شراكة بين الطرفين .
جاء ذلك في الزيارة التي قام بها إدارة النادي لمكتب الدعوة يتقدمهم رئيس نادي الشعلة الأستاذ فهد الطفيل وأعضاء مجلس الإدارة ، وكان باستقبالهم المدير العام الشيخ سعيد بن راشد النويصر .
تجول الوفد بالمكتب وأطلعوا على برامجه واقسامه قبل الانضمام لمكتب خلف بن شديد العتيبي – رحمه الله – لتوقيع العقد ، وبعد الاطلاع على عرض مرئي لأنشطة الممكتب ، تم توقيع العقد والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .
يذكر أن العقد يشمل تعاونا نفعيا بين الطرفين يستفيد النادي من الدروات التريبية بالمكتب ويشارك لاعبوه في برامجه ، كما يستفيد المكتب من أروقة النادي ومرافقه ، وغيره من البنود التي حواها العقد .
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