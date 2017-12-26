وجَّهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، شركات التأمين، بالاستمرار في منح أصحاب القيادة الآمنة خصماً يصل إلى 15٪ لفترة استثنائية أخرى لمدة ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو 2018م، لجميع طالبي التأمين بنوعيه الشامل والإلزامي.
وأوضحت المؤسسة أن التوجيه ينطبق على مَن لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميلادية سابقة لتاريخ الطلب ولم يكونوا يستحقون الخصم؛ لكون مركباتهم جديدة، أو لعدم امتلاكهم وثيقة تأمين سابقة، أو لأن وثيقة التأمين السابقة قد مضى على انتهائها أكثر من شهر.
وكانت “ساما” قد وجهت شركات التأمين في وقت سابق بمنح خصم لأصحاب القيادة الآمنة ممن لا يوجد لديهم مخالفات سابقة تتراوح نسبته من 10% إلى 15%، في حملة استثنائية بدأت منذ الأول من شهر أغسطس الماضي حتى نهاية العام الجاري 2017م.
وفي السياق ذاته، وقع محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي ومدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي وثيقة تعاون استراتيجية لتطوير أعمال التأمين على المركبات؛ تهدف لرفع أعداد المركبات المؤمَّن عليها، من خلال تطبيق إلزامية التأمين على المركبات في المملكة وربط أسعار وثائق التأمين بسلوك السائقين؛ بما يساهم في التقليل من نسب المخالفات والحوادث المرورية.
ودعت ساما والمرور، قائدي المركبات؛ للاستفادة من الخصم الممنوح والمبادرة بالتأمين على مركباتهم؛ لتفادي مخالفات عدم وجود وثيقة تأمين.
وأكدت أنه في حال عدم تجاوب أيٍّ من شركات التأمين في تقديم الخصم المستحق؛ فبإمكان من لديه شكوى التقدم إلى إدارة حماية العملاء، من خلال موقعها الإلكتروني على الإنترنت samacares.sa، أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001256666).
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