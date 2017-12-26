نفذت وزارة الداخلية حكم القتل تعزيرا في مواطن تسبب في وفاة 5 أشقاء وابنة أخيهم في حادث مروري بمدينة الرياض.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن المواطن محمد بن عبدالله بن محمد القحطاني أقدم على قتل كل من عبدالملك بن سعود الدحيم وشقيقاته حصة و ندى ونهى وعبير وابنة أخيهم نورة بنت عبدالعزيز الدحيم، وإصابة ابنة أخيهم الجوهرة بنت عبدالرحمن الدحيم، حيث قام بشرب المسكر وقاد السيارة بسرعة عالية وهو تحت تأثير المسكر وصدم سيارة المجني عليهم مما نتج عنه مقتل الستة المذكورين وإصابة السابعة.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه.
وأبانت أن ما أقدم عليه الجاني فعل محرم شرعاً وانتهاك للمحرمات وتخويف للآمنين وإزهاق للأرواح المعصومة ولخطورة الجناية وشناعتها ولكثرة سوابقه التي لم تردعه عقوباتها، وهذا يعد ضرباً من ضروب السعي بالفساد في الأرض، وأن ذلك يعتبر عبثاً ظاهراً واستهانة بالدماء المحرمة وترويعاً للأمنين واخلالاً بالأمن، ورتبت العقاب على من يعتدي عليها، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً. وفق”اخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج