كشف المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبوحيمد، عن استقبال الهيئة 77.2 ألف شكوى خلال عام 2016م، وتمت معالجتها جميعها وفق نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.
وأوضح أبو حيمد أن 96% من تلك الشكاوى تم معالجتها من قبل الهيئة، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن الـ 4% المتبقية.
ونفى صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول معالجة الهيئة لـ 1% من الشكاوى الواردة لها في عام 2016م.
وأكد أن ما ورد في تقرير الهيئة السنوي لعام 2016م حول إصدار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات 919 قراراً هو لتوضيح عدد القرارات التي تصدر عن اللجنة وتشمل جميع المخالفات الواردة إليها، ولا ارتباط بين عدد القرارات التي تصدر عن اللجنة بنسبة معالجة الهيئة للشكاوى. وفق “أخبار24”.
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