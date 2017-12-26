قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم أصدره ديوان المظالم يدين بلدية رياض الخبراء بالإهمال والخطأ، وذلك في قضية سقوط طفل في حفرة صرف “بيارة” أحد المتنزهات التابعة لها وتغريمها مبلغ 30 ألف ريال للطفل ووالده.
وحكمت المحكمة وفقا لـ”المدينة” بإلزام البلدية بدفع 15 ألفا للطفل و15 ألفا لوالده الذي حاول إنقاذه بالنزول إلى البيارة قبل وصول الدفاع المدني، كتعويض نظير الحادثة.
عود تفاصيل القضية إلى ثلاث سنوات مضت، حيث سقط طفل في الرابعة من عمره، في بيارة مليئة بالقاذورات والغازات تابعة لإحدى حدائق البلدية أثناء التنزه مع عائلته، وحاول والده إنقاذه بالنزول للحفرة، حتى وصل الدفاع المدني وأنقذهما، وتقدم الأب بعدها بدعوى يتهم البلدية بالإهمال.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج