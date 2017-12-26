وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم، على إعفاء المرابطين المشاركين في عمليتي “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل” في الحد الجنوبي، من سداد ما تبقى من قروض صندوق التنمية العقارية.
وطالب المجلس، الصندوق العقاري، بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (82)، القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل تاريخ ١٤٣٢/٧/٢٣ هـ من التنظيم الجديد للدعم السكني.
كما طالب الصندوق بالإسراع في تنفيذ الأمر السامي المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة.
وشدد المجلس على دعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة، من خلال التوجيه الحازم بأهمية تعاون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة. وفق”أخبار24″.
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