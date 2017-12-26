أكدت مصادر أمنية مصرية أنه تم تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 15 مداناً بقضايا الإرهاب، صباح اليوم الثلاثاء.
وأوضحت المصادر بحسب وسائل إعلام مصرية أنه تم تنفيذ الإعدام بحق 11 مداناً في سجن برج العرب بالإسكندرية، وبحق الـ4 الآخرين في سجن وادي النطرون بالبحيرة في توقيت متزامن.
وأبانت أن الإرهابيين أُدينوا بتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة بسيناء، وتمت إحالتهم للمحاكمة العاجلة، والتي قضت بإعدامهم، وتم تنفيذ الأحكام بعد استنفاذ كافة طرق الطعن التي يتيحها قانون الإجراءات الجنائية، وبعد أن جرى تأييد الأحكام بشكل نهائي. وفق”اخبار24″.
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