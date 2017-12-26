كشفت دراسة أعدها المعهد الوطني لكلية الطب والأطباء في الولايات المتحدة عن 3 أسباب تدفع الأطباء لكتابة وصفاتهم بخط غير مفهوم.
وأوضحت الدارسة أن تلك الممارسة السيئة للأطباء قد تعود أسبابها إلى صغر حجم مساحة الورقة التي يتم الكتابة عليها، أو بسبب ازدحام عيادة الطبيب وارتباطه بمواعيد عديدة ما يجعله يكتب الدواء بسرعة، فيما السبب الثالث يرجع لمعرفة الأطباء أن الخط سيحفظ في ملفات، ولن يعودوا للنظر إليه مرة أخرى.
وأشارت الدراسة إلى وجود نتائج خطيرة لتلك الممارسة، حيث تصعب مهمة الصيدلي في قراءته، وقد لا يستطيع صرف الدواء الصحيح للمريض، لافتة إلى أن سبعة آلاف شخص يلقون حتفهم سنويا بسبب ذلك.
وبينت أن نصف مليون شخص يعانون إصابات سنوية في الولايات المتحدة فقط، بسبب الدواء الخطأ، في حين أن نسبة الخطأ في شراء الدواء بناء على وصفة مقدمة عبر البريد الإلكتروني لا تتعدى 10%. وفق”اخبار24″.
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