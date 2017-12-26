قام وفد من المعهد الصناعي الثانوي في الخرج بزيارة إلى مقر جمعية رعاية الأيتام إنسان فرع الخرج بقيادة م. بندر المالكي رئيس قسم الكهرباء ومنسق خدمة المجتمع التدريب المستمر ومشاركة م. فهد الغامدي مدير الصيانة والتشغيل في المعهد الصناعي الثانوي في الخرج لمقر فرع جمعية انسان بالخرج وتم مقابلة مدير الفرع الأستاذ محمد بن عبد العزيز العسكر
لبحث ووضع خطة تفعيل المرحلة الثانية من صيانة منازل الايتام في الخرج.
وقد تم عمل تصور لانطلاق المرحلة الثانية في الفصل التدريبي الثاني. بإذن الله تعالى.
وفي نهاية اللقاء اتفق المجتمعون على المزيد من اللقاءات لوضع الخطة النهائية للانطلاق في الفصل الثاني.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج