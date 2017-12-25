شارك تعليم الخرج اليوم الأثنين 7 / 4 / 1439هـ الموافق 25 ديسمبر 2017 في برنامج لقاء تحدي القراءة العربي في دورته الثالثة والذي نظمته وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ويستهدف جميع منسقي ومنسقات ومحكمي ومحكمات مشروع تحدي القراءة العربي في المملكة وقد حضر اللقاء د/ سارة الحقباني منسقة مشروع تحدي القراءة في دورته الثالثة في إدارة التعليم بالخرج وأ/ نوال الثبيتي معلمة من الثانوية الرابعة . وتناول اللقاء التعريف بمسابقة تحدي القراءة العربي وأهدافها وآليتها _ التعريف بدور إدارة التعليم و المكتب والمدرسة في المسابقة والرؤية والرسالة التي ينطلق منها المشروع _ معايير التحكيم وأفضل مشرف وأفضل مدرسة _ شرح مصفوفة تقدير العلامات في تحكيم القراءة ومهارات الحد الأدنى من المعيار_الوقوف على بعض الخبرات والمبادرات النوعية بين الإدارات.كما كان لسعادة وكيل التعليم الدكتورة هيا بنت عبد العزيز العواد كلمة في هذا اللقاء رحبت فيها بدايةً بالجميع ثم تحدثت عن أهمية القراءة ودورها في الرقي الفكري بمستوى طلابنا وطالباتنا وانعكاس ذلك على الحضارات والشعوب… كما توجهت في ختام كلمتها بالشكر الجزيل للجان التنفيذية والتنظيمية في جميع إداراة التعليم والقائمة على هذا المشروع في مدينة دبي.
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