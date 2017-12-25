وجه مدير إدارة التعليم بالخرج د/عبدالرحمن بن عبد الله العبد الجبار إلى المسارعة في تنفيذ الزيارات الاشرافية للمدارس وذلك انطلاقا من أهمية دور المشرف / ة التربوي في تقييم المهارات الأساسية للمدرسة في نهاية الفصل الدراسي الأول ومتابعة خطة السير في المدارس و الانضباط والانتظام المدرسي ولاسيما في الأسابيع المستهدفة (نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الفصل الدراسي الثاني). كما أوصى العبد الجبار بحث المدارس على تكثيف جهودهم ودعمهم للطلاب والطالبات وتحفيزهم من أجل الانضباط والانتظام في السلك الدراسي وعدم تغيبهم وتوعيتهم بماله من أضرار واجراءات تترتب عليه.
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العبدالجبار يوجه بتنفيذ الزيارات الاشرافية للمدارس لمتابعة الانضباط المدرسي
العبدالجبار يوجه بتنفيذ الزيارات الاشرافية للمدارس لمتابعة الانضباط المدرسي
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
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