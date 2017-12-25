عقد تعليم الخرج ممثلاً في مركز التميز المؤسسي إجتماع لرئيسات لجان جائزة التعليم للتميز في الدورة التاسعة في صباح يوم الأثنين الموافق 1439/4/7هـ بمقر إدارة العلاقات العامة والإعلام بحضور نائبة رئيس مركز التميز المؤسسي أ. نورة الشلوي ومساعدة مدير العلاقات العامة والإعلام ورئيسة فريق التسوق والنشر الإعلامي أ.فاطمة العثمان، ومديرة مكتب وفاء ورئيسة فريق التوثيق والدعم الفني أ. فاطمة الصويغ ،ومشرفة الأستديو التعليمي أ. فوزية الشدي ،ومنسقة مكتب الدلم أ. عبير المشيقح ،ورئيسة لجنة العمل التطوعي المتميزة أ.موضي القحطاني ،ورئيسة لجنة الطالب المتميزة أ. عبير القحطاني ، ورئيسة لجنة المرشدة الطلابية المتميزة أ. عبير المسعود .
واستهدف الإجتماع رئيسات لجان جائزة التعليم للتميز في الدورة التاسعة ، وتم مناقشة عدة بنود في الإجتماع وتتلخص في تحديد مهام كل لجنة ، ومناقشة مقترحات اللجان ، وأهم الصعوبات والتحديات التي واجهت التحكيم في الدورة الثامنة ، وإيجاد آلية لمعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه فئات الجائزة ، وتحديد لكل فئة جدول للزيارات والمتابعة ، وآخرها كان لشرح أهم المعايير والمؤشرات التي تؤثر على التقييم .
وخرج الإجتماع بعدة توصيات هامة ، وفي نهاية الإجتماع وجهت نائبة رئيس مركز التميز المؤسسي أ. نورة الشلوي شكرها وتقديرها لإدارة العلاقات العامة والإعلام على حسن الإستضافة والجهود المبذولة .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج