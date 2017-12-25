أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2017، الذي كان حافلاً بالعديد من الأحداث والقرارات المثيرة على المستويين المحلي والعالمي، والتي كان لها تأثير على المحيط السعودي.
فخلال عام 2017 شهدت المملكة عدداً من التصريحات والردود المفحمة من مسؤولين، أحدثت صدى واسعاً، وتم تداولها بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن أبرز هذه الردود والتصريحات، كانت عبارة لخادم الحرمين خلال حفل تدشين مشروعات بالطائف قال فيها: “رحم الله من أهدى لي عيوبي”، ورد سفير المملكة في القاهرة أحمد قطان المفحم على مندوب قطر عندما وصف إيران بالدولة الشريفة.
نورد في هذا التقرير أبرز التصريحات والردود خلال العام:
– “رحم الله من أهدى إلي عيوبي“: خلال تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة مشروعات الطائف، خاطب الملك الشعب السعودي قائلاً: “رحم الله من أهدى إلي عيوبي، إذا رأيتم أو رأى إخواني المواطنون وهم يسمعونني الآن أي شي فيه مصلحة لدينكم قبل كل شيء ولبلادكم بلاد الحرمين الذين نحن كلنا خدام لها، فأهلاً وسهلاً بكم”.
– “لن ينجو أي مسؤول أو وزير أو أمير من المحاسبة إذا ثبت فساده“: تصريح لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقاء تلفزيوني، أكد خلاله أن أي مسؤول أو أي فرد في العائلة المالكة تثبت بحقه قضية فساد أو إساءة لاستخدام السلطة وتوفرت الأدلة الكافية على اتهامه فإنه لن ينجو من المحاسبة.
– “وصفك لإيران بالشريفة أضحوكة“: ردّ مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد قطان على وصف مندوب قطر خلال كلمة له بجامعة الدول العربية بأن إيران دولة شريفة برد مفحم قال فيه: “إن وصفك (أضحوكة) وإن المملكة قادرة على التصدي لكل من يتعرض لها، وهنيئاً لكم بإيران، وإن شاء الله عما قريب سوف تندمون على ذلك”.
– “نهبوا أموال الدولة“: صرّح وزير الخارجية عادل الجبير في لقاء له مع محطة أمريكية حول وضع الموقوفين في قضايا الفساد، بأنهم نهبوا أموالا كثيرة من ميزانية الدولة، ولا حصانة لأي شخص من إجراءات حملة مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن المملكة ستنقّب خلف كل من سرق أموال الدولة، لأن الهدف من هذه الحملة استثمار المال الذي نُهب منها، لصالح الشعب.
– “أنا في عجلة من أمري“: في حوار للأمير محمد بن سلمان مع صحيفة “التايمز” وُجه له سؤال عن سبب قراراته السريعة فرد قائلاً: أخشى أنه في يوم وفاتي سأموت دون أن أحقق ما يدور في ذهني.. إن الحياة قصيرة جداً وقد تحدث الكثير من الأمور، كما أنني حريص جداً على مشاهدته بأم عيني؛ ولهذا السبب أنا في عجلة من أمري”.
– “خزانة ملابس الحريري“: ردّ السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي بابتسامة وسخرية على سؤال طرحته إحدى المراسلات في مؤتمر صحفي، تستفسر فيها عن بدلة رئيس الوزراء اللبناني وسر عدم تغييره لها عقب تقديم استقالته، ليجيبها ساخراً: “لست مسؤولاً عن خزانة ملابس الحريري”، ما أثار ضحكاً وسخرية من سؤالها.
– “ندعم اقتصادكم بأموالنا“: رفض اللواء أحمد عسيري اتهام مذيعة خلال لقاء تلفزيوني، بأن بريطانيا تقدم السلاح للمملكة بشكل مجاني لاستخدامه في اليمن، مؤكداً أن المملكة تشتري السلاح لتعزيز قدراتها العسكرية، وتحصل بريطانيا على الأموال مقابل ذلك والتي تذهب إلى الاقتصاد البريطاني، مشدداً على أنه إذا ما قررت بريطانيا وقف بيع السلاح للمملكة، فإن الرياض ستبحث عن مورد آخر.
– “المنتكسين“: هاجم مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الدعاة الذين غيّروا موقفهم تجاه سماع الموسيقى والأغاني، وتراجعوا عن تحريمها وذهبوا إلى إباحتها، واصفاً إياهم بـ”المنتكسين”، مشككاً في أن يكون موقفهم هذا نابعاً عن مراجعات فكرية.
– “ألا تحترمون الوطن“: عبّر أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عن غضبه من عدم وقوف بعض الحاضرين للسلام الملكي خلال حفل تخريج إحدى دفعات جامعة شقراء، مخاطباً إياهم بقوله: “ألا تحترمون الوطن؟ الذي لا يحترم الوطن يغادر القاعة”.
– “الموس على كل الرؤوس، والله هداهم“: تصريح لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ خلال مقابلة تلفزيونية رداً على القرارات الحاسمة التي اتخذها من أجل حل المسائل الخلافية في الرياضة السعودية ومحاسبة المتورطين في عقود اللاعبين ورؤساء الأندية الذين ثبت تورطهم في قضايا فساد داخل الأندية، كما دفعت قراراته إلى تقديم بعض الإعلاميين الهلالين والنصراويين المتعصبين اعتذارات والتراجع عن إثارة العصبية بين الجماهير.
#اكشن_يا_دوري#تركي_ال_الشيخ: عتب الأهلاويين لا يجب أن يكون عليّ أو على رئيس اتحاد الكرة بل على من اخترق معسكر المنتخب وسافر بالعويس للخارج pic.twitter.com/3qGQfNAw6z
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧
– “الشكاؤون البكاؤون“: تصريح لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بأن غالبية المعلمين يدعمون ويساندون خطط وبرامج الوزارة للتطوير والتأهيل، وأن “الشكاؤون البكاؤون” من المعلمين هم فئة قليلة جداً تدعمها معرفات مجهولة تبثها دول ومجموعات لا تريد لبلادنا خيراً ولا صلاحاً ولا تطوراً.
– “قضية قطر صغيرة جدا“: تصريح قاله وزير الخارجية عادل الجبير في مقابلة له على فضائية “CNN”، أكد فيه أن قضية قطر صغيرة جدا ولا تمثل أزمة، نافيا أن تكون الدول الأربع المقاطعة للدوحة ترغب في تغيير النظام، لكنها تريد تغيير السلوك، واصفاً النظام القطري بأنه يعيش حالة إنكار، وعليه أن يغيّر تلك الحالة لحل المشاكل.
وزير خارجية #السعودية عادل الجبير لـCNN: لا نريد تغيير نظام الدوحة وقضية #قطر صغيرة جداًhttps://t.co/thtGP0WU5B pic.twitter.com/wXPkD4ZT3p
— CNN بالعربية (@cnnarabic) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧
– “لن نتأثر إذا وصل سعر النفط صفرا“: في أحد اللقاءات صرّح وزير المالية محمد الجدعان، بأن المملكة لن تتأثر إن وصل سعر برميل النفط إلى 40 دولاراً في عام 2020، وذلك بموجب خطة التحول الوطني، لأنها ملتزمة بالعمل على تنويع مواردها الاقتصادية، وتقليص اعتمادها على النفط، لافتاً إلى أنه بحلول عام 2030 لن تهتم حتى إذا كان سعر النفط “صفراً.”
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج