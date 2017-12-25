أعلن صندوق التنمية العقارية عن بدئه في تقديم برنامج تمويل مدعوم بنسبة 100% “لمستفيدي اللجنة”، الذين تمت الموافقة على طلبات إقراضهم من لجنة الدراسات، والبالغ عددهم 2470 مستفيدًا.
وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، خالد بن محمد العمودي، أن شريحة “مستفيدي اللجنة” تضم عدداً من مستفيدي “الضمان الاجتماعي، والأيتام، وذوي الدخل المحدود، وراهني العقار لصندوق التنمية العقارية.
وأضاف العمودي أنه تم الاتفاق مع عدد من الجهات التمويلية المشاركة لإقراض “مستفيدي اللجنة”، على أن يتحمل الصندوق أرباح التمويل العقاري المقدم لهم بنسبة 100%، لافتاً إلى أنه تم البدء فعلياً في التواصل مع المستفيدين المعنيين، لإتمام إجراءاتهم كافة بأسرع وقت ممكن، وتمكينهم من الحصول على التمويل بشكل عاجل وفوري.
وأكد أن خطوة الصندوق العقاري جاءت ضمن إطار رؤية 2030 والتي من شأنها المساهمة في رفع نسبة تملك السعوديين لمساكنهم من 47% إلى 52%، بالإضافة إلى أن الصندوق يهدف من ذلك أيضاً لإيجاد الحلول التمويلية المناسبة لجميع المستفيدين على قوائمه بلا استثناء. وفق”اخبار24″.
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