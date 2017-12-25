أدّى الأمير محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم (الاثنين) صلاة الجنازة على شهيد الواجب العريف خالد نويتي، أحد منسوبي حرس الحدود، الذي استشهد بالحد الجنوبي في محافظة العارضة بمنطقة جازان.
وعقب الصلاة على الشهيد بجامع الجريبي بقرية العدايا التابعة لمحافظة صبيا، تلقى الأمير محمد بن عبدالعزيز التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب .
ونقل أمير جازان بالنيابة تعازي القيادة الرشيدة لأبناء وأشقاء وذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
من جانبهم عبّر ذوو الشهيد التويتي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة، ومتعهدين ببذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وفق”اخبار24″.
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