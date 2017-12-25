نشر برنامج حساب المواطن مقطع فيديو اليوم (الاثنين) كشف فيه عن حاسبة الدعم التقديرية الجديدة وطريقة الاستفادة منها في معرفة مبلغ الدعم المستحق.
وأوضح البرنامج أنه للدخول على الحاسبة التقديرية يجب أن يتم الدخول أولًا على موقع حساب المواطن ثم اختيار الحاسبة التقديرية، مضيفاً أنه يجب على الشخص الإجابة عن سؤالين قبل استخدام الآلة الحاسبة وهما: هل قمت بالتسجيل في حساب المواطن (نعم/ لا)، والثاني هو: هل أنت رب أسرة أم فرد مستقل؟
وأشار إلى أنه في حالة كون المستعلم رب أسرة ومسجلًا في حساب المواطن، ستخرج شاشة أخرى تتضمن عدد التابعين وبياناتهم، مثل عدد الأفراد والدخل الكلي للأسرة وغيرهما، أما إذا كان المستعلم مسجلًا في حساب المواطن كفرد مستقل سيتطلب منه أن يسجل مجموع دخله.
ووضع البرنامج شرطين لمعرفة الدعم التقديري، وهما أن يتم إدخال نفس الدخل الذي سبق إدخاله عند التسجيل للمرة الأولى في تطبيـق حساب المواطن، وأن يكون متأكدًا من أهليته وأهلية التابعين له، ثم الضغط على كلمة احسب، ومعرفة قيمة الاستحقاق.
وفق”اخبار24″.
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