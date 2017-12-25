أطلق الأمن العام حملة ضمن الخطة الميدانية لضبط المخالفات التي تعرّض السلامة المرورية للخطر تستهدف المتحايلين على “كاميرات ساهر”.
وقامت قوات أمن الطرق بتطبيق النظام في حق من يقوم بالتحايل على برنامج الضبط الإلكتروني عن طريق طمس أو إخفاء معالم لوحة المركبة.
وأظهرت صورٌ أفراد أمن الطرق وهم يقومون بعملهم بفحص المركبات ولوحاتها على الطرق السريعة، ومخالفة وتطبيق النظام على من يثبت ارتكابه أي مخالفة.
وفق “اخبار24”.
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