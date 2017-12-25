تعادل المنتخب السعودي لكرة القدم مع نظيره الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، بدون أهداف في الجولة الثانية من كأس الخليج العربي 23 المقامة في الكويت.
وجاءت المباراة متوسطة المستوى على مدار شوطيها بين الفريقين، حيث فرض المنتخب السعودي سيطرته على مجريات الشوط الأول وكانت الخطورة من نصيبه، فيما حاول الفريقان في الشوط الثاني تحقيق الفوز دون جدوى.
يشار إلى أن المنتخب السعودي كان قد فاز على نظيره الكويتي في الجولة الأولى، وبتعادله مع الإمارات يكون رصيده وصل إلى 4 نقاط، فيما ينتظر أن يلاقي منتخب عمان في الجولة الأخيرة.
وفق “أخبار24”.
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