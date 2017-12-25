أسفرت جهود الجهات الأمنية في عسير عن كشف لغز مقتل شخصين في موقعين مختلفين، يوم السبت، والقبض على الجناة في وقت وجيز.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير، الرائد زيد محمد الدباش، أن في القضية الأولى ورد بلاغ لمركز شرطة شرق أبها في تمام الثانية من صباح يوم السبت، يفيد بوجود شخص ملقى على الأرض إثر تعرضه لإصابات مختلفة.
وأضاف أن المصاب مقيم في العقد السادس من العمر، وقد تعرض للدهس ما أدى لوفاته، مشيرا إلى أن المتابعة الأمنية أسفرت عن ضبط الجناة والمركبة المستخدمة في الحادث، وهم مواطنون في العقد الثاني من العمر.
وأبان الرائد الدباش، في القضية الثانية، أن بلاغا آخر ورد لمركز شرطة المضة في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء نفس اليوم يفيد بوجود شخص متوفى، في العقد الرابع من العمر، إثر تعرضه لإصابات مختلفة في الرأس.
وأفاد، بحسب “سبق”، أنه في فترة وجيزة تم التوصل للجاني، وهو مواطن في العقد الرابع وضبط المركبة، والأداة المستخدمة في الجريمة، وتم إيقاف جميع المتهمين لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وفق”أخبار24”.
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