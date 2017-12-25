وثق شخص بمقطع فيديو عدداً من السيارات محمّلة بكميات هائلة من الأخشاب، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات التي تصدرها دوماً وزارة البيئة والزراعة بشأن الاحتطاب الجائر والتعدي على الطبيعة، بالإضافة لقيامهما بإزالة اللوحات من السيارات.
وأظهر المقطع ثلاث سيارات لا تحمل لوحات مرورية وهي محمّلة بكميات هائلة من الأخشاب، غير آبهة بتعليمات وزارة البيئة والزراعة الداعية للحد من ظاهرة الاحتطاب التي غزت الصحارى وأصابتها بالتصحر، وسط مطالبات للمرور والبيئة بالقبض على المتورطين في هذه الواقعة.
وكانت وزارة الزراعة قد غلّظت مؤخراً عقوبات الاحتطاب الجائر لأشجار الغابات، لتتراوح غرامة قطع شجرة واحدة من 5 إلى 50 ألف ريال، كما تصل عقوبة نقل أو تفحيم الحطب بغرض الاتجار إلى 10 آلاف ريال للطن الواحد.
وفق”أخبار24″.
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