عبّر لاعب نادي اتحاد جدة، الدولي الكويتي فهد الأنصاري عن اعتذاره الشديد لما ورد في فيديو متداول من أهازيج، وجدها البعض خادشة للحياء.
وأوضح الأنصاري عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أنه يعتذر للجميع عما رأوا وسمعوا في المقطع، موضحا أن الأمر لم يتجاوز كونه من باب “الغشمرة” مع الجهاز الطبي داخل معسكر منتخب الكويت، وفعلهم كفعل عامة الشباب، وأنه لم يتعمد التصوير، والذي تم بدون علمه وأنه تفاجأ من انتشاره.
يُذكر أن المقطع تضمن ترديد أهازيج خادشة للحياء وللذوق العام أثناء تواجد الأنصاري في معسكر الأزرق الكويتي، في خليجي 23، برفقة زميله في المنتخب ناصر القحطاني. وفق “أخبار24”.
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