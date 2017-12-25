أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الاثنين)، أمرًا ملكيًا بترقية 43 قاضيًا في ديوان المظالم.
وصرّح رئيس الديوان، الشيخ خالد بن محمد اليوسف، بأن الأمر الملكي تضمن ترقية عدد من القضاة على مختلف الدرجات القضائية، وذلك دعمًا لمرفق القضاء لأجل النهوض بمسؤولياته.
وأوضح اليوسف أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ من درجة قاضي استئناف إلى درجة رئيس محكمة استئناف، وترقية 5 قضاة من درجة “وكيل محكمة أ” إلى درجة “رئيس محكمة ب”، وترقية قاضٍ من درجة “قاضي ب” إلى درجة “قاضي أ”، وترقية 18 قاضيًا من درجة “قاضي ج” إلى درجة “قاضي ب”، وترقية 18 آخرين من درجة “ملازم قضائي” إلى درجة “قاضي ج”. وفق “أخبار24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج