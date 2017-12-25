قام مدير جامعة حائل، الدكتور خليل الإبراهيم؛ بتكريم رجل أمن ساهم في إخماد حريق اندلع بالمدينة الجامعية في حائل، وحال دون انتشار ألسنة اللهب.
وثمن الإبراهيم الموقف البطولي لرجل الأمن مشعان الشمري؛ الذي لم يوقفه تعرضه للاختناق إثر الحريق الذي اندلع في مبنى عمادة القبول والتسجيل في المدينة الجامعية عن إخماده، وعدم تعرض أي أحد لمكروه أو إصابة، وذلك قبل وصول فرق الدفاع المدني.
من جانبه، أعرب الشمري عن شكره وتقديره على التكريم، مؤكدا أن ما قام به هو الواجب.
وكان مقطع فيديو تم تداوله أظهر الشمري وهو يخمد ألسنة النيران قبيل انتشارها في المبنى، وتعرضه لاختناق بسيط لم يحل دون إكمال واجبه. وفق “أخبار24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج