أكدت عضوة مجلس الشورى لطيفة الشعلان أنه لا علاقة لأي عضوة في المجلس بمقطع الفيديو المتداول ويظهر رقص إحدى السيدات.
ووصفت الشعلان ما يتم تداوله بأن من ظهرت وهي ترقص في الفيديو عضوة بـ”الشورى” بأنه “كذب صريح”، مبينة أن من ظهرت في الفيديو ليست عضوة لا في الدورة الحالية ولا الدورة السابقة.
من جهتها، ردت عضوة الشورى نورة الشعبان على ما تم تداوله بآيتين من القرآن الكريم: “ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”، و”الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل”.
وكان ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعاً لسيدة ترقص خلال حفل مختلط، وأشاروا إلى أنه لواحدة من أعضاء مجلس الشورى، فيما نفى آخرون صحة ذلك داعين لضرورة التثبت قبل النشر خاصة في الموضوعات التي تمس الأعراض. وفق”أخبار24″.
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