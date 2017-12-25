أغلقت فرق رقابية نسائية تابعة لوزارة التجارة والاستثمار 18 منشأة تجارية بمدينة الرياض، خلال جولة تفتيشية لضبط عمليات التستر التجاري.
ونفذت الفرق النسائية زيارات لـ75 منشأة ومحل لبيع المستلزمات النسائية، وذلك بهدف تمكين المرأة السعودية من العمل في بيئة نظامية آمنة وخالية من المخالفات.
وتم خلال الجولة إغلاق 18 منشأة مخالفة، واستدعاء ملاك 38 منشأة نسائية لوجود شبهات تستر تجاري حيث تم ضبط أدلة ووثائق تدل على إدارة تلك المنشآت من قبل وافدين.
وأبانت الوزارة أنه سيتم التحقق من سجلات المنشآت المشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري، ومن ثم إحالة المتورطين إلى النيابة العامة تمهيداً لتقديمهم للقضاء.
وفق”أخبار24″.
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