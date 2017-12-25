كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت أن المنتخب الوطني الأول سيواجه نظيره الألماني ودياً، في إطار الاستعدادت لنهائيات كأس العالم المقررة في روسيا يونيو 2018.
وأشار عزت، في تصريحات لبرنامج “أكشن يادوري” مساء أمس، إلى أنه سيتم تحديد تاريخ المواجهة قريباً.
وأضاف أن الاتحاد ينتظر عودة مدرب المنتخب الأول من إجازة الأعياد لتحديد أجندة المرحلة المقبلة استعداداً لكأس العالم. وفق “أخبار24”.
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