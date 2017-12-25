قامت شرطة دبي بتحرير مخالفة مرورية لأحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، بسبب انشغاله بعمل بث مباشر على صفحته والتفاعل مع متابعيه أثناء قيادته سيارته بشارع الشيخ زايد.
وأكد القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، تلقيهم إشعارا بالواقعة وتم رصدها وإبلاغ شرطة دبي بها، حيث تابعت صاحب الحساب لربع ساعة قبل تحرير مخالفة مرورية له.
وقال إنه لا أحد يمكنه أن يتخيل عدد الحوادث التي تقع بسبب الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة.
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