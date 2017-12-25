أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، نتائج سحب قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجاري، والتي تم سحبها بالقاعة الرئيسية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأوليمبي بالرياض.
وتنطلق مباريات الدور الـ32 للبطولة خلال الفترة من 3 إلى 6 يناير المقبل، بمشاركة 32 فريقاً.
وكشف الاتحاد أن الفائز باللقب سيحصل على مبلغ 10 ملايين ريال كأعلى جائزة مسابقة في الشرق الأوسط، فيما يحصل الوصيف على 5 ملايين ريال.
وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:
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