أكد برنامج حساب المواطن أنه سيتاح للمسجلين في البرنامج تقديم شكوى على قيمة مبلغ استحقاق الدعم المقدم لهم، في حال كان لديهم اعتراض على المبالغ المودعة ضمن الدفعة الأولى، وذلك بداية من يوم غدٍ الثلاثاء.
وأوضح البرنامج أنه سيتم إتاحة أيقونة الشكوى في الموقع الإلكتروني على مبلغ الاستحقاق بعد خمسة أيام من كل دورة إيداع، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل مع الشكاوى الواردة خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة استحقاق، لافتا إلى أنه في حال قبول الشكوى سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الشكوى.
وأشار البرنامج إلى أنه سيتم غداً إرسال رسائل نصية لهواتف المستحقين الذين لم يتمكن البرنامج من إيداع قيمة الدعم في حساباتهم بسبب مشاكل في رقم “الآيبان” للحساب البنكي لهم، حيث سيُطلب منهم إضافة رقم “آيبان” آخر أو مراجعة البنك لحل تلك المشكلة.
ودعا البرنامج المسجلين إلى الاستفادة من الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة الإلكترونية، للاستفادة منها في معرفة قيمة الاستحقاق التقديرية. وفق”اخبار24″.
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