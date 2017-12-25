نشرت وزارة الداخلية عبر بيان رسمي اليوم الإثنين، صور المزرعة التي قُتل فيها الشيخ محمد الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالعوامية، كما نشرت صور المطلوبين المتورطين بالجريمة.
وتضمنت الصور المزرعة مسرح الحادث، والمضبوطات التي كانت بحوزة المطلوبين، والجناة المتورطين في الجريمة، ورجل الأمن الذي استُشهد خلال عملية مداهمة المطلوبين.
يذكر أن وزارة الداخلية أكدت اليوم استشهاد القاضي الجيراني، واستشهاد الرقيب خالد محمد الصامطي، أثناء عملية القبض على المطلوب سلمان الفرج، الذي قُتل إثر مقاومته لرجال الأمن.
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