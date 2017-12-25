كشف المهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، عن عزم الشركة رفع المتعثرين لديها إلى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” ابتداء من مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل.
وأوضح الموكلي، وفقا لـ”الاقتصادية”، أن هذا الإجراء يأتي بموجب الاتفاقية المبرمة مع “سمة”، حيث يحق للشركة رفع بيانات عملائها في التاريخ، الذي تراه مناسبا لها ابتداء من يناير 2018، وذلك بعد التأكد من تعثر العميل عن سداد المستحقات المالية المترتبة عليه.
وأشار إلى أنه لن يتم رفع بيانات أي عميل إلى “سمة” إلا بعد اطلاعه شخصيا عليها.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أكدت في وقت سابق أن قيمة المديونيات المتراكمة لقطاع خدمات توزيع المياه في المملكة تجاوزت ثمانية مليارات ريال.
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