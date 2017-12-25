أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية استشهاد الشيخ محمد عبد الله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف، ومقتل المطلوب سلمان الفرج أثناء عملية القبض عليه والتي أسفرت عن استشهاد رجل أمن.
وصرح المتحدث أن الوزارة توفرت لديها معلومات بتورط المواطن زكي محمد سلمان الفرج وأخيه غير الشقيق سلمان بن علي بن سلمان الفرج أحد المطلوبين أمنياً ضمن قائمة الـ23 المعلن عنها سابقاً، في جريمة اختطاف وقتل الشيخ الجيراني.
وأضاف أنه على ضوء هذه المعطيات وما رصدته المتابعة الأمنية عن تردد المطلوب “سلمان الفرج” بشكلٍ متخفٍ على منزله في بلدة العوامية بمحافظة القطيف؛ باشرت الجهات الأمنية إجراءاتها الميدانية بتاريخ 1/4/1439هـ.
وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على المواطن زكي سلمان الفرج، ومقاومة المطلوب سلمان بن علي سلمان الفرج عند تطويق منزله وإطلاقه النار تجاه قوات الأمن؛ ما أدى إلى استشهاد الرقيب خالد محمد الصامطي؛ فاقتضى الموقف الرد عليه بالمثل لتحييد خطره، حيث نجم عن ذلك مقتله. وفق “اخبار24”.
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