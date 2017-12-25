رفضت المملكة منح تأشيرات دخول لسبعة لاعبين إسرائيليين؛ للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج، التي تنطلق منافساتها في الرياض غداً الثلاثاء وتستمر لستة أيام.
وقال نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج إسرائيل جيلفر إن السعودية “لم تصدر ولن تصدر تأشيرات دخول للاعبين الإسرائيليين”.
وأكد جيلفر بحسب وكالة “رويترز” أن البطولة ستُقام، كما هو مخطط لها.
ويفتتح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ مساء اليوم في مركز إبسك للمؤتمرات والمعارض بالرياض، بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج، التي يشارك فيها 240 لاعباً من 70 دولة، ويشارك المنتخب السعودي بقائمة تضم 16 لاعباً. وفق “أخبار24”.
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