فعلت روضة الريان الاهلية برنامج مكافحة الفساد تطبيقا لكتاب الله وسنة نبيناء محمد صلى الله عليه وسلم وثم لاوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الكريم محمد بن سلمان حفظه الله وراعاه كلنا معا ضد مكافحةالفساد في مجتمعنا ليصبح مجتمع يسوده الامانة والاخلاص والصدق والعمل ومن هذا المنطلق قامت روضة الريان الاهلية بتفعيل برنامج متكامل ليوم العالمي لمكافحة الفساد يوم الاثنين الموافق : ١٤٣٨/٠٤/٠٧
بدأ اليوم بحلقة عنوانها ” قيمتي في صدقي وأمانتي ”
وقام كل فصل من فصول الروضة بتلوين وعمل كولاج عن المحافظة على ممتلكات المملكة والروضة ومعالم المملكة قامت بعمل الاوراق أ/ لمى الجوير أ/ نورة القحطاني ”
وقدمت مجموعة من معلمات الروضة قصة بعنوان ” الصدق والامانة والمحافظة على ممتلكات الروضة ” أ/ الهتون القويفلي أ/ خلودالهزاع أ/ الجوهرة الهذيلي أ/ لطيفة الترفان أ/بتول الحربي ”
نشكر معلماتنا على تعاونهم معنا اللهم احفظ الحرمين الشريفين وادم علينا الامن والامان .
قائدة الروضة : أسماء العيصان
مشرفة النشاط : مها الشملان
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تقرير عن مكافحة الفساد
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
فعلت روضة الريان الاهلية برنامج مكافحة الفساد تطبيقا لكتاب الله وسنة نبيناء محمد صلى الله عليه وسلم وثم لاوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الكريم محمد بن سلمان حفظه الله وراعاه كلنا معا ضد مكافحةالفساد في مجتمعنا ليصبح مجتمع يسوده الامانة والاخلاص والصدق والعمل ومن هذا المنطلق قامت روضة الريان الاهلية بتفعيل برنامج متكامل ليوم العالمي لمكافحة الفساد يوم الاثنين الموافق : ١٤٣٨/٠٤/٠٧
فعلت روضة الريان الاهلية برنامج مكافحة الفساد تطبيقا لكتاب الله وسنة نبيناء محمد صلى الله عليه وسلم وثم لاوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الكريم محمد بن سلمان حفظه الله وراعاه كلنا معا ضد مكافحةالفساد في مجتمعنا ليصبح مجتمع يسوده الامانة والاخلاص والصدق والعمل ومن هذا المنطلق قامت روضة الريان الاهلية بتفعيل برنامج متكامل ليوم العالمي لمكافحة الفساد يوم الاثنين الموافق : ١٤٣٨/٠٤/٠٧
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