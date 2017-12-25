أعلنت وزارة المالية عن صدور الموافقة على تميل إقامة ستة مشاريع فندقية و سياحية بمسطحات إجمالية بلغت (56,202)م2 موزعة على ست مدن و كانت من المدن محافظة الخرج و شرورة و نجران و تبوك.
و يأتي ذلك في إطار تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في المجالات التنموية؛ وافقت وزارة المالية – ضمن برنامج الإقراض الحكومي – على تمويل (12) مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً بإجمالي قروض بلغ (851) مليون ريال، وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع (2,2) مليار ريال،حيث تمت الموافقة على تمويل إقامة خمسة مشاريع صحية بسعة (1370) سريرا ومسطحات إجمالية بلغت (419.291)م2 موزعة على أربعة مدن، هي: الرياض، والخبر، وبيشة، وأبها.
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