عدّلت المحكمة العامة بالرياض قراراً سابقاً كانت قد منعت بموجبه دخول المراجعات بدون غطاء للوجه، حيث اكتفت فقط بضرورة التزامهن بالحجاب الشرعي.
واستبدلت المحكمة تعميماً كان قد أصدره رئيسها في العام الماضي شدد خلاله على منع دخول المراجعات بلباس غير محتشم، وعباءة غير مناسبة، وغير المغطيات للوجه، وطبقاً لصحيفة “عكاظ” فقد تضمن التعميم الجديد ضرورة الالتزام بالحجاب الشرعي، واللبس المحتشم.
وكان أحد المحامين قد ذكر خلال برنامج “معالي المواطن” أن قاضٍ في المحكمة العامة بالرياض طرد محامية متدربة لعدم تغطيتها وجهها، حيث أمر رجال الأمن بإخراج المحامية، استناداً على رأيه الفقهي الخاص في مسألة تغطية الوجه.
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