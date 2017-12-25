توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الإثنين أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة يصحب برياح شمالية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم يمتد تأثيرها إلى أجزاء من غرب المملكة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية سيستمر على المناطق الوسطى والشرقية في حين تبقى السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة. وفق “أخبار24”.
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