أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من ديوان المظالم بمنطقة المدينة المنورة، والقاضي بإدانة موظف بلدي وتغريمه؛ لاتهامه باحتجاز أحد المواطنين خلال مراجعته البلدية لإنهاء معاملة.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”المدينة”، إلى أن موظف بلدية تابعة لإحدى محافظات المدينة قام باحتجاز مراجع داخل مبنى البلدية، بعدما أمر حارس الأمن بإغلاق الأبواب ومنع المراجع من مغادرة المبنى.
وتقدم المواطن الذي تعرض للاحتجاز بشكوى ضد الموظف لهيئة الرقابة والتحقيق بعد فك احتجازه، واتضح من تحقيقات الهيئة التي استمعت لشهادة حارس الأمن صحة ادعاء المواطن.
بدوره برر الموظف فعلته أمام المحكمة بأن المراجع المذكور رفض التوقيع على محضر اعتدائه على أرض حكومية، وجرى استدعاؤه من حارس الأمن لنسيانه البطاقة الشخصية داخل المكتب، وهو الأمر الذي لم تأخذ به المحكمة لعدم وجاهة التبرير، وأصدرت حكمها لصالح المواطن.
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