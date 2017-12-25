ذكرت مصادر أن تحليل الحمض النووي الـ”DNA” للجثة التي عُثر عليها الأسبوع الماضي مدفونة في بلدة العوامية، أكد أنها تعود بالفعل للقاضي محمد الجيراني.
وأوضحت المصادر أن نتائج تحليل الحمض النووي الـ”DNA” التي أجراها قسم الأدلة الجنائية بالشرطة لجثة القاضي “الجيراني”، تطابقت مع تحاليل الحمض النووي لأسرته.
يشار إلى أن الجهات الأمنية قد عثرت على جثة كان يُحتمل أنها للشیخ “الجیراني” مدفونة في بلدة العوامیة، أثناء مداھمتها لموقع المطلوب سلمان الفرج، والذي تم قتله في تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن.
وكان الشیخ الجیراني القاضي في دائرة الأوقاف والمواريث بالقطیف، قد اختُطف من أمام منزله ببلدة تاروت في شھر ديسمبر من العام الماضي، وتمكّنت الأجھزة الأمنیة من القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في عملیة الخطف دون أن يتم العثور علیه.
وفق “أخبار24”.
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