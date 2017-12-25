عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الأحد)، أولى جلسات محاكمة مقيمة فلبينية، بتهم التستر على متهمين في تصنيع متفجرات وأحزمة ناسفة.
ووجهت النيابة العامة إلى المقيمة الفلبينية (27 عاماً) عدة تهم، أبرزها التستر على معلومات عن معمل لصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة، يديره خبير سوري وامرأة فلبينية لمصلحة تنظيم “داعش” الإرهابي.
وشملت التهم أيضاً ممارستها علاقة غير شرعية والفاحشة مع الخبير السوري، إلى جانب هروبها من كفيلها واشتغالها في غير مهنتها بعدما كانت تعمل عاملة منزلية. وفق “أخبار24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج