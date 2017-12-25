رد رئيس الهيئة العامة للرياضة والمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، على مقدم الحفل الذي أقامته الهيئة أمس (الأحد) تحت عنوان مبادرة “ادعم ناديك”، وذلك بعدما قدمه بطريقة خاطئة.
وكان مقدم الحفل قد وصف رئيس الهيئة العامة للرياضة بالشيخ تركي آل الشيخ أثناء تقديمه، بدلاً من وصفه بالمستشار، ليرد عليه آل الشيخ بقوله: “أنا لست شيخاً.. ما عندنا شيوخ في البلد إلا ناس معينة.. وما أنا إلا موظف حكومي أؤدي واجبي”، ولقي حديثه تصفيق الحضور.
مقدم الحفل قدم معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ
رئيس #الهيئة_العامة_للرياضة
كشيخ و قال الشيخ تركي ال الشيخ !!
فماذا كانت ردة فعل معالي المستشار !؟
استمع للمواطن تركي ال الشيخ
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— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧ وفق”أخبار24″.
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