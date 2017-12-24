أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات انضباطية تتعلق بقضية انتقال اللاعب محمد العويس من نادي الشباب إلى النادي الأهلي.
وتضمنت العقوبات إلزام اللاعب محمد العويس، واللاعب تيسير الجاسم، والنادي الأهلي، ووسيط اللاعبين تركي الزهراني، وعضو شرف النادي الأهلي، بسداد غرامة مالية قدرها مليون ريال لكل واحد منهم، أي (5 ملايين).
وألزم القرار المعاقَبين بسداد الغرامة خلال 30 يومًا، نظير مخالفتهم للمادة 77 من لائحة الانضباط والأخلاق، مع حرمان وكيل اللاعبين تركي الزهراني من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة، مشيرة إلى أن جميع القرارات قابلة للاستئناف.
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