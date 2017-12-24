أعلن وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، اليوم (الأحد)، عن صدور توجيه سامٍ ببدء تأسيس مركز الوعي الفكري التابع للوزارة.
وقال الوزير إنه إنفاذاً للتوجيهات السامية، وتحقيقاً للسياسة العليا للدولة في المحافظة على الهوية الوطنية، صدر اليوم قرار تأسيس مركز الوعي الفكري في وزارة التعليم.
وأوضح العيسى أنه تم نقل تبعية برامج “فطن” و”حصانة” و”التوعية الإسلامية” إلى مركز الوعي الفكري الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل التأسيس وعمل المركز غداً الاثنين. وفق “أخبار24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج