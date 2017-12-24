أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن تمويل 12 مشروعا صحيا وتعليميا وفندقيا بإجمالي قروض بلغ (851) مليون ريال، مقدرة إجمالي استثمارات هذه المشاريع بـ(2.2) مليار ريال.
وأبانت أنه تمت الموافقة على تمويل إقامة خمسة مشاريع صحية بسعة (1370) سريراً ومسطحات إجمالية بلغت ( 291 ر 419 ) م2 موزعة على أربع مدن هي: الرياض، والخبر، وبيشة، وأبها.
وأضافت الوزارة أنه تمت كذلك الموافقة على تمويل إقامة جامعة أهلية في المدينة المنورة بمسطحات تبلغ ( 820 ر 13 ) م2، وتمويل إقامة ستة مشاريع فندقية وسياحية، بمسطحات إجمالية بلغت ( 202 ر 56 ) م2 موزعة على ست مدن هي: الخرج، وشرورة، ونجران، وتبوك، وجازان، والخبر.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات والمشرف على برنامج الإقراض المحلي، طارق الشهيّب، أن الوزارة تسعى إلى دعم أهداف التنمية ورؤية المملكة 2030 من خلال توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة.
يشار إلى أن هذه القروض تأتي ضمن برامج الإقراض الحكومية، التي تقدمها الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الخدمية في المناطق. وفق”أخبار24″.
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