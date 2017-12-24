كشفت الهيئة العامة للرياضة اليوم (الأحد) عن الأيقونات الرسمية المعتمدة لأندية الدوري السعودي للمحترفين، كما أعلنت عن مكافآت ضخمة لبطل الدوري.
وجاء الكشف عن أيقونات الأندية خلال حفل تدشين مبادرة “ادعم ناديك” التي تنظمها الهيئة، التي أعلنت كذلك عن توقيع مذكرة مع ناقل عالمي، لرفع العائد المادي للنقل التلفزيوني للأندية.
ووفقًا للمذكرة، سيحصل بطل الدوري السعودي للمحترفين على 40 مليون ريال، إضافة إلى تقديم دعم لأندية الدوري بقيمة 500 ألف ريال للنادي، وفق ما أعلن رئيس الهيئة تركي آل الشيخ.
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