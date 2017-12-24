أكد متحدي الإعاقة الشاب محمد الشريف أن نظرة المجتمع تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة تغيرت بدرجة كبيرة، كما حدث تطور وتحسن في ثقافة التعامل معهم، وروى موقفا حدث معه قبل 10 سنوات ولم ينسَه.
وروى أنه قبل 10 سنوات كان في أحد محال الجوالات على كرسيْه المتحرك، يريد شراء جوال لوالدته، وأن شخصاً بدا من مظهره أنه مهندس أو دكتور كان بالقرب منه، وقال لابنه الصغير محذرا وهو يشير إليه: “إلي ما يسمع كلام أبيه يصير مثل هذا”، وأن تلك العبارة صدمته بشدة.
وأضاف، في برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”، أنه كان بين أن يرد على الرجل أو يعلّم الولد الصغير؛ فأمسك بالولد وقال له: “لا يا ولدي، إلي يقطع الشارع وما ينتبه للسيارات تصدمه سيارة ويصير مثلي، لكن أنا كنت أسمع كلام أبي”، وأنه غادر المكان فلحقه والد الطفل وحاول أن يعتذر له.
وأشار إلى أن الوضع تغيّر الحين وأن الكثيرين يثقون في ذوي الاحتياجات، ولا يرون الكرسي الذي يتحرك به، بل يرونه هو وطريقته وقدراته، بل صاروا يرون الكرسي كالنظارة الطبية، كلاهما يعالج نقصا في الجسم.
يُذكر أن محمد الشريف كان ضابطا في الدفاع الجوي، وتعرض لحادث قبل زواجه، فأصيب بالإعاقة، إلا أنه واجهها بكل تحدٍ وقوة، حيث يعمل مدربًا معتمدًا في تطوير الذات والتحفيز، ويعمل في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية أخصائي تأهيل ومعالجاً بأسلوب الترفيه والتدريب على مهارات استخدام الكرسي المتحرك، وفاز بجائزة الإصرار عام 1437هـ وقيمتها 500 ألف ريال، عن قصة إصراره وتحديه.
محمد الشريف “الشخص الأكثر إصراراً في المملكة” يتحدث لـ #برنامج_ياهلا
منذ سنوات أشار أحدهم إليّ وأنا على الكرسي وقال لولده: اللي ما يسمع كلام أبوه يصير زي هذا! والآن ينظر المجتمع للكرسي المتحرك كما ينظر للنظارة الطبية@AlShareef700#ذوي_القدرات_الخاصة_في_ياهلا pic.twitter.com/rhHQg1cZY3
— خليجية (@Khalejiatv) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧ وفق “أخبار24”.
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